非常に強い台風10号は、29日にかけて九州にかなり接近し、上陸するおそれがあります。鹿児島県には、台風の特別警報が発表され、最大級の警戒が必要です。通信への影響です。NTTドコモは鹿児島県の奄美市、大島郡喜界町と龍郷町、熊毛郡屋久島町で、KDDIは鹿児島県の奄美市、大島郡喜界町と龍郷町、熊毛郡南種子町、鹿児島郡十島村で、ソフトバンク、楽天モバイルは鹿児島県の奄美市と大島郡喜界町で、通信が利用できなかったり、