藤井聡太七冠が２つ目の「永世」称号を獲得しました。８月２７日から有馬温泉で行われていた将棋の「王位戦」第５局。藤井聡太七冠が渡辺明九段の挑戦を受けました。４勝先取の七番勝負、３勝１敗で迎えた２８日は、藤井七冠の「封じ手」開封から対局が再開。午後６時２１分に対局は終わり、藤井七冠が勝利をおさめ、「永世王位」の座を手にいれました。（藤井聡太七冠）「永世称号を得られてうれしく思っていますし、自分自