立憲民主党の野田元総理があす、代表選に正式に出馬表明することがわかりました。立憲民主党の野田元総理は、あす午前中に地元の千葉で自身の代表選挙出馬について取材に応じると発表しました。野田氏はすでに立候補の意向を固めていますが、複数の関係者によりますと、野田氏はこの場で正式に出馬表明するということです。立候補の表明は、枝野前代表に続き2人目です。立憲民主党泉健太 代表「出馬表明というのは、またど