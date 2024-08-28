◇パ・リーグ日本ハムー楽天（2024年8月28日エスコンF）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（29）が28日、楽天戦（エスコンF）に「5番・DH」で先発出場。4回に20試合連続安打となる15号ソロを放った。5点を追う4回だった。1死から4番・清宮が反撃の9号ソロを右翼席上段に突き刺すと、レイエスも続いた。レイエスは、相手先発右腕・内が投じた5球目のスプリットを振り抜き左翼席ギリギリに運んだ。20試合連続安打と