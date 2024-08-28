「日本ハム−楽天」（２８日、エスコンフィールド）日本ハムが“連続本塁打返し”で反撃に入った。５点を追う四回、１死から４番清宮が右越え９号ソロを放つと、５番レイエスも左越え１５号ソロ。２者連続本塁打で２点をかえした。さらに伏見が右前適時打を放ちさらに１点を追加した。直前には先発・山崎が楽天・阿部、浅村に連続本塁打を浴びたが、おかえしの連続本塁打とした。清宮は「スライダーにうまく反応すること