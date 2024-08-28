(G)I-DLEのミヨンとaespaのWINTERが、「田舎に行った都市Z」の初回にゲストとして出演し、タレント性を披露する。ENAとEチャンネルの新バラエティ番組「田舎に行った都市Z」は、都市部から来たZ世代の芸能人たちが、田舎で暮らしながら“田舎のZ世代”に生まれ変わるリアルなヒップトロ（ヒップ＋レトロ）バラエティ番組だ。田舎をZ世代らしく楽しみたいメンバーらの個性豊かなニュートロMZ（ミレニアム世代＋Z世代）田舎旅行記が