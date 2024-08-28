非常に強い台風10号は、29日（木）の夕方から熊本県内に最も接近する見込みで、長い時間にわたって暴風や大雨が続くおそれがあります。 【写真を見る】【台風情報】非常に強い台風10号熊本県内には29日(木)夕方から最接近線状降水帯発生のおそれも「暴風が吹き始める前に避難の完了を」 九州の南の海上をゆっくりと北上している台風10号。29日（木）は非常に強い勢力で、九州南部に接近し、九州に上陸するおそれがあります。