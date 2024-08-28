熊本県内各地では、台風10号（サンサン）の接近に備えた準備が進んでいます。 【台風情報まとめ】台風10号進路予想・熊本県の交通情報など 熊本市中心部の下通アーケードではベンチを取り外し、植栽を固定する作業が進められていました。 下通アーケード関係者「ロープで縛って固定して動かないように。重量はあるんですけど、念には念を入れて」 また、天井の吊り看板はすべて外されていました