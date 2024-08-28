ロシア軍の攻撃で破壊されたウクライナ南部クリブイリフのホテル＝26日（ドニエプロペトロフスク州提供、ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、戦争終結に向けた案を9月にバイデン米大統領らに提示すると表明した。外交交渉など4項目で、ロシア西部クルスク州への越境攻撃もウクライナが勝利するための案の一部だと説明。米大統領選に立候補しているハリス副大統領とトランプ前大統領にも内容を