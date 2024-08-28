国会内で開かれた超党派議員連盟のPT会合＝28日午後旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、超党派の議員連盟は28日、被害者への補償に向けプロジェクトチーム（PT）の会合を国会内で開いた。人工妊娠中絶を強いられた人を対象に含めることも検討。手術痕や記録がないなどの課題が指摘されており、具体的な認定基準も含め議論を続ける。PT座長を務める立憲民主党の西村智奈美氏は「越えなければならないハードルは多いが、被害を