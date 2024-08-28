南アフリカのブドウ園では病原体や殺虫剤からブドウを守るため捕食性のスズメバチを活用している/Judy Bryant（ＣＮＮ）南アフリカ西ケープ州にあるフェールヘレーヘン・ワイン・エステートは１３０ヘクタールのブドウ園を病原体や殺虫剤から守るために、型破りな方法を採用している。捕食性のスズメバチをドローン（無人機）で投下しているのだ。このプロジェクトは、スカイバグズ社が進めている。スカイバグズは、捕食性の昆虫を