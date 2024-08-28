日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２８日、都内で技術委員会を開催。パリ五輪に出場してベスト８となったＵ−２３日本代表の戦いについての総括も行われた。パリ五輪は国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が定める国際Ａマッチ期間（ＩＷ）外となったため、海外組の選手の招集における交渉が難航。そのため２４歳以上の選手を３人まで選出できるオーバーエージ（ＯＡ）枠を活用せず、五輪世代の中でもＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）の招