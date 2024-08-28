カーリング女子で北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）に朗報が舞い込んだ。今季初戦となったアドヴィックスカップ（北海道・アドヴィックス常呂カーリングホール）は、リード・吉田夕梨花が術後のため大事を取って欠場。セカンド・鈴木夕湖、サード・吉田知那美、スキップ・藤沢五月の３選手で出場した。４連覇を逃して４位に終わったが、異例の戦いを何とか乗り切った。次戦のアルゴグラフィックスカップ（北海道・ア