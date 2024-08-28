来夏の再結成ツアーを発表した世界的ロックバンド「オアシス」の人気に便乗し、会場近辺のホテルが約８倍の急激な値上げを明らかにしている。ＳＮＳ上では「ホテル側は暴利をむさぼっている」とファンからの抗議が殺到している。英紙サンが２７日に報じた。オアシスは２７日に来夏の再結成ツアーの日程を発表した。ところが発表から５分もたたないうちに、初日公演（７月４日、５日）が行われるカーディフのマリオット・ボンヴ