２０１５年に世界中を落涙させた動画があった。中学校卒業以来、会うことがなかった米国の同級生が約３０年ぶりに法廷で再会。男は更生を誓ったはずだったが、９年後、またもや罪を犯してしまった。２０１５年６月、窃盗罪などで起訴された４９歳（当時）のアーサー・ナサニエル・ブース被告がフロリダ州の法廷に立った。男を見たミンディ・グレイザー判事が「ひとつ質問があります。あなたはノーチラス中学校に通っていました