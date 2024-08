MY FIRST STORYが2023年12月発表のシングルにして最新アルバム『The Crown』収録曲「Boyfriend」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。◆MY FIRST STORY 動画 / 画像アルバム『The Crown』収録曲としては初のオフィシャルミュージックビデオとなる「Boyfriend」は、全編フルCGで制作されたもの。凄まじい勢いで大衆の人間を飲み込んでいく巨人に対して、水面で強い眼差しを向けているヴォーカルHiroの