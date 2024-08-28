俳優の石垣佑磨の所属するホリプロの公式インスタグラムが28日に更新され、石垣が42歳を迎えたことを報告。あわせて、先日撮り直したという宣材写真を公開している。【写真】見た目イケイケな若手時代の石垣佑磨所属する俳優・女優の素顔を紹介している同アカウント。今回は「本日42歳の誕生日を迎えた石垣佑磨」と報告し、先日撮り直したという新しい宣材写真を公開している。ロマンスグレーのダンディな姿に見える石垣だが