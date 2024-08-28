声優・潘めぐみさんが2024年8月27日、自身のインスタグラムを更新。アニメ「攻殻機動隊」シリーズの草薙素子役などで知られる声優の田中敦子さんの訃報を受け、田中さんへの思いをつづった。「せめて、此処に偲んで」潘さんは27日、NETFLIX配信のアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」での田中さんとの思い出を振り返った。「ある年の春」という時期に、潘さんが収録後にスタジオを出ると、田中さんから声をかけられ、花見をしたという。