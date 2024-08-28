今年3月に開業した福永祐一調教師が、新潟記念(3歳上・GIII・芝2000m)のエーデルブルーメ(牝5)で重賞2勝目を狙う。 福永調教師は騎手時代にJRA通算で2636勝、重賞は160勝、GIは34勝を挙げて、昨年2月に引退。調教師に転身し、今年3月に開業した。ここまでJRA通算で83戦8勝。これは同時開業では森一誠調教師と並んでトップタイの数字となっている。また、先々週のCBC賞のドロップオブライトで重賞初制覇。先週も2