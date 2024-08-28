XGが8月24日に開催された北京公演をもって、約3ヶ月に及ぶアジアツアーを終えた。◆ライブ写真（99枚）上海公演では、購入希望者が16万件を超え、受付開始から1秒でソールドアウトするなど、多くの会場でチケット完売が続出する中、大阪・横浜・ソウル・台北・シンガポール・マニラ・バンコク・クアラルンプール・香港・上海・成都・北京と12会場でのアジア公演を完走し、トータルで約12万人の観客を動員した。公演では、最新曲で