◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）阪神の先発・村上頌樹投手が６５キロの超遅球を投じた。１点ビハインドの４回１死。山本に対する２球目に披露し、ストライクを奪った。山本は思わず苦笑い。最後は１４７キロ直球で空振り三振に仕留め、続く林も三振。宮崎、山本、林と３者連続三振に斬り、この試合初めて３人でイニングを終わらせた。