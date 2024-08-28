２人組バンド・ポルノグラフィティが２８日、台風１０号接近に伴い野外ライブ「因島・横浜ロマンスポルノ〜解放区〜」（８月３１日、９月１日・因島運動公園）の開催可否を「協議中」だと発表した。公式Ｘ（旧ツイッター）で「現在、両日ともに開催に関して関係各所と協議を重ねております」とした。デビュー２５周年を迎えたポルノにとって、故郷の広島・尾道市因島（合併前の因島市）への凱旋ライブ。ただ「今後の台風による