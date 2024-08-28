シンガーソングライターでありギタリストのReiが本日8月28日、シングル「Heaven」を配信リリースした。音源としてはミニアルバム『VOICE』以来、約9ヶ月ぶりのリリースとなる。なお、これに伴って、10月9日にミニアルバム『XINGS』をリリースすることも明らかとなった。◆Rei 画像シングル「Heaven」は、アレンジ、トラックメイキング、共同プロデュースに、DATSのヴォーカルやソングライティングほか、プロデューサーとして数々の