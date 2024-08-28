◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合高校日本代表―大学日本代表（２８日・ほっともっとフィールド神戸）９月２日から台湾・台北で行われる「第１３回ＢＦＡＵ―１８アジア選手権」の侍ジャパン高校代表（全員３年）が大学日本代表と対戦している。この日は、夏の甲子園・優勝投手の中崎琉生（京都国際）が先発マウンドへ。２回、２死から７番・繁永晟二塁手（中大３年）に中前への二塁打を許すと、続く８番・印出太一捕手（早大