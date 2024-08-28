佐賀県鳥栖市の中学校の男性教諭が、飲酒運転をしたとして懲戒免職となりました。懲戒免職処分を受けたのは、鳥栖西中学校の27歳の男性教諭です。佐賀県教育委員会によりますと、男性教諭は7月26日、鳥栖市で酒を飲んで車を運転して縁石に接触する事故を起こしたということです。男性教諭は事故の前、飲食店で同僚とおよそ6時間にわたって、ビール中ジョッキを3杯から5杯、焼酎のウーロン茶割りを5杯程度飲み、基準値