元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が28日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。兵庫県の斎藤元彦知事を巡る疑惑告発文書問題を受けて連続投稿し、大阪府の吉村洋文知事や日本維新の会の馬場伸幸代表の〝在り方〟についても苦言を呈した。 【写真】兵庫県の斎藤元彦知事 兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）が9月上旬に予定される証人尋問に斎藤知事や片山安孝元副知事らに出頭を要請したことについて、橋下氏は