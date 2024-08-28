「極上の普段着」をコンセプトに、現代女性に向けたスタイリングを提案しつづけてきたtheory luxeはブランド誕生20周年を迎えます。【The Life Journey】をテーマに、スペシャルロゴをあしらったトラベル雑貨やTシャツなど限定商品をはじめ、パターンと素材にこだわりぬいた20周年記念のジャケットを発売します。 「theory luxe」ブランド誕生20周年 「極上の普段着」をコンセプトに、現代女性に向けたスタイリン