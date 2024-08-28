カシオの耐衝撃ウオッチ・G-SHOCKはオリジナルモデルだけでなく、人気キャラクターや映画、プロスポーツ選手とのコラボレーションモデルやシグネチャーモデルを数多く手掛けています。9月6日発売の最新コレクション「GBM-2100RH」（4万8400円）は、日本代表にしてNBAのロサンゼルス・レイカーズで活躍中のプロバスケットボールプレーヤー・八村塁選手が監修したシグネチャーモデルの第4弾。ブラックのボディにバスケットコートの木