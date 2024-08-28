南青山のデニムスーツ専門店「Denew(デニュー)」は、9月6日(金)〜8日(日)の3日間阪急メンズ大阪にて初の関西ポップアップストアを開催します。 「Denew」ポップアップストア 阪急メンズ大阪にてポップアップストア開催 開催日： 2024年9月6日(金)〜8日(日)営業時間： 9月6日 12:00〜18:009月7日・8日11:00〜18:00所在地： 〒530-0017大阪府大阪市北区角田町7-10阪急メンズ大阪3Fイベントスペースア