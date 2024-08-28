【ソウル聯合ニュース】韓国の公共放送局、ＫＢＳが日本の植民地支配からの解放記念日「光復節」の１５日にオペラ「蝶々夫人」を放送し、日本の国歌「君が代」が流れたことを巡り、同社の朴敏（パク・ミン）社長が２８日、国会で謝罪した。この日開かれた国会科学技術情報放送通信委員会のＫＢＳの決算報告で朴氏は、野党議員らの謝罪要求に対し、「理由はともかく、光復節の朝に君が代が演奏され、着物を着た女性が登場するオペ