【エルサレム共同】パレスチナ通信は28日、イスラエル軍がヨルダン川西岸ジェニンやトルカレムなどで大規模な軍事作戦を実行し、少なくとも9人のパレスチナ人が死亡したと報じた。多数の地上部隊が27日夜に市街地や難民キャンプを襲撃し、包囲を続けているという。イスラエル軍は「対テロ」作戦だと主張している。パレスチナ通信によると、軍の包囲により負傷者の救急活動に影響が出ている。イスラエル軍は26日にもトルカレム