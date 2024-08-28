「ユア・フレーバー 〜契約キスではじまる恋!?〜(日本語字幕版)」 アジアを沸かせたブロマンス時代劇「山河令」(2020年)の温客行役でブレイクしたゴン・ジュン(龔俊)。その後も、トップ女優・ディリラバと共演した時代劇「安楽伝」(2023年)での心優しい皇太子役が評判を呼び、華やかな装束に身を包んだ"最高ビジュ"カップルのロマンスは多くの華流ファンを魅了した。現在もレン・ミン(「玉骨遥」)と共演したリーガルロ