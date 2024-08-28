東京海上日動火災保険は２８日、保険代理店に出向していた社員と保険代理店の元社員が、他の保険会社の契約者情報約６万１０００件を東京海上日動に流していたと発表した。現時点で不正利用は確認されていないとしている。代理店「ライフプラザパートナーズ」（本社・東京都）に出向した社員３人と、代理店の元社員の１人の計４人が２０１８年１１月〜２２年１２月、他の保険会社の契約者名や住所、電話番号などを漏えいしてい