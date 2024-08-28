“過去最強クラス”の台風気象庁は、28日午後に台風10号を起因として、奄美地方を除く鹿児島県に、暴風と波浪および高潮の特別警報を発表した。台風を起因とした特別警報は、「伊勢湾台風」級(中心気圧930ヘクトパスカル以下または最大風速50メートル以上)の台風が来襲する場合に、その12時間前を目途に発表する。これまでに経験したことが無いような暴風や高波、高潮に見舞われるので、厳重な警戒が必要だ。台風10号は過去最強ク