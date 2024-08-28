数十年に一度の勢力に発達した台風10号は、週末にかけて日本列島を縦断し、関東にまで影響を及ぼす恐れがある。災害に対する備えの意識が高まる中で、非常食を効率的に備蓄する「ローリングストック」という方法が今注目を集めている。おでんや台湾料理も！進化した非常食東京・町田市にある小田急百貨店町田店では、9月1日の「防災の日」に合わせて、28日から特設コーナーを設け、約30種類の非常食を販売している。2023年の販売会