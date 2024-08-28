内田理央さんが、自身のYoutubeに『【What's in my bag？】平成の鬼かわ学生カバンを目指す リアルなバッグ事情とは？』の動画を投稿！自身の愛用バッグの中身などを紹介してくれました。中には美容系アイテムも！【関連記事】内田理央「盛れる」投稿に愛用した写真アプリを紹介■プチプラアイテム動画内に登場したのはこちら！CANMAKE/シークレットビューティーパウダー 税込935円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るC