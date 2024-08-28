2024年1月にイギリスでデビューした富山市出身の兄弟ロックバンド「SAHAJi（サハジ）」が、イギリスでのツアーを終えて先週、富山市で凱旋ライブを開きました。会場は熱気に包まれ、2人にこの先の夢を聞きました。富山市出身のロックバンド・SAHAJi。ボーカル・ギター担当の兄・西田蕉太郎さん、ギター担当の弟・曜志朗さんによる兄弟バンドです。2024年1月にイギリスでCDデビューを果たしたS