韓国コスメブランドのAMUSE(アミューズ)が、「アミューズまめハンドクリーム」4種を2024年8月31日(金)よりロフトコスフェスを皮切りに、全国のロフト店舗(一部店舗を除く)で先行発売する。■遊び心のあるデザインと選べる4つの香りスーパーフードである豆の成分をたっぷりと配合し、豆セラミドがしっかりと手を保湿しつつもさっぱりとした付け心地でベタつきなどの不快感を感じずに使用できる「アミューズまめハンドクリーム」。“