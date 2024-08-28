仙台北署は28日、仙台市青葉区の60代の無職男性がSNS型ロマンス詐欺で現金約2650万円をだまし取られたと発表した。署によると、男性は今年3月15日、マッチングアプリで知り合った女性を名乗るアカウントとSNSでやり取りを始めた。「私はネットショッピングを経営して稼いでいる」「あなたもネットショッピングを経営して、お金を貯めて一緒に旅行にいこう」などとオンラインショップの出店をすすめられ、酒など商品の仕入れ資