卓球の日本最高峰とも呼ばれる「Tリーグ」が開幕。今シーズン海外の強豪選手らで大型補強した「金沢ポート」は、優勝を目指して今週末、初戦に臨むのを前に、28日、馳浩知事を表敬訪問しました。西東監督「(昨シーズンは)6チーム中6位ということで…」馳知事「あとは上がるしかないじゃないか」石川県庁を訪れたのは、昨シーズンからTリーグに参入した金沢市のプロ卓球チーム「金沢ポート」の選手やスタッフ7人。昨シーズンは6勝14