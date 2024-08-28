ホビー通販「あみあみ」にて、「PLAMAX PX10 1/72 超時空要塞マクロス バトロイドバルキリー VF-1S ロイ・フォッカースペシャル」の予約が受付中だ。ホビー通販「あみあみ」にて、「PLAMAX PX10 1/72 超時空要塞マクロス バトロイドバルキリー VF-1S ロイ・フォッカースペシャル」(5,280円 税込)の予約が受付中だ。   テレビアニメ「超時空要塞マクロス」より、一条輝の先輩であり最も親しい兄貴分でもあるロイ・フ