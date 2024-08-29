台風１０号の接近を受け、ＪＲ各社は２８日、新幹線の計画運休を発表した。山陽新幹線は広島―博多間で２９日午後９時ごろから運転を取りやめ、３０日も始発から午前中にかけて運休する。九州新幹線は熊本―鹿児島中央間で２８日夜から３０日まで運転を取りやめる見通し。一方、ＪＲ東海は、東海道新幹線が計画運休する可能性のある期間を３０日〜９月１日に見直した。九州新幹線の博多―熊本間は２９日朝に上下６本のみ運転
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