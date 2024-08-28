アル・ナスルのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、見事なFKを叩き込んだ。現地時間８月27日に開催されたサウジアラビアリーグ第２節で、アル・ナスルは敵地でアル・フェイハと対戦。４−１で勝利を飾った。この試合の45＋10分、１点リードのアル・ナスルはペナルティエリア手前の中央付近でFKを得ると、C・ロナウドが右足を一閃。狙いすました一撃をゴール右隅に突き刺してみせた。【動画】C・ロナウドが右足一