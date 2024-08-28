人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年8月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）人づきあいが煩わしい1日。ならば進んで孤独を選ぼう。 11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）運気は停滞気味。スマホの待ち受け画面を変えるとうれしい知らせが！ 10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）家庭運