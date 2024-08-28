俳優・沢村一樹さんの次男で同じく俳優の野村康太さんは8月28日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを公開しました。【実際の投稿：野村康太、圧巻スタイルあらわに！】「スタイルよすぎ天才だよーー！！」野村さんは「バナナ・リパブリックFALL 2024 コレクションのプレビューイベントにお邪魔しました！」とつづり、自身の写真を1枚載せています。白いトップスに濃いグレーのパンツというシンプルなコーディネートの全身