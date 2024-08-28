◇プロ野球セ・リーグヤクルト-巨人(28日、神宮球場)3回表、巨人が浅野翔吾選手の神宮球場“初”ホームランで2点を先制しました。この回、先頭の門脇誠選手がライト前ヒットで出塁すると、犠打や進塁打で2アウト3塁のチャンスをつくった巨人。ここで打席には「2番・ライト」でスタメン出場の浅野選手。カウント2-2からの5球目、スプリットを強振すると、打った瞬間に分かるレフトスタンドへの本塁打となりました。浅野選手にとっ