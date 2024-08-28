◇プロ野球DeNA-阪神(28日、横浜スタジアム)阪神のサード・佐藤輝明選手が送球エラーで両リーグワーストの失策数を更新しました。2回、村上頌樹投手のツーシームを宮崎敏郎選手が捉え、サードへ痛烈な打球を放ちます。サードの佐藤選手は目線をそらしながらもなんとかグラブを出し、捕球。しかし送球が浮いてしまいエラーが記録されました。このプレーに岡田彰布監督も厳しい表情を見せます。佐藤選手の失策数は「20」となり、昨