厚生労働省は２７日、２０２３年の人口１０万人あたりの結核患者数は、前年を０・１人下回る８・１人で過去最少を更新したと発表した。３年連続で１０人を下回り、世界保健機関（ＷＨＯ）による「低まん延国」の水準を保っている。発表によると、２３年に感染が判明した結核患者数は前年より１３９人少ない１万９６人。死者数（概数）は１５８７人で、前年から７７人減少した。ＢＣＧワクチンや抗菌薬の普及などで国内の感染者