女優の雛形あきこ（46）が27日、Instagramを更新。愛妻家で知られる夫で俳優の天野浩成との夫婦ショットを披露し、「旦那さんが羨ましいです！」「美男美女！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】雛形あきこと夫・天野浩成の2ショット（複数カット）1998年にCMディレクターの男性と結婚していた雛形。2000年に長女・伊吹ちゃんが誕生したが、2003年に離婚。2013年には、ドラマでの共演がきっかけで出会った天野と、再