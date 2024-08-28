Rayモデルとして歩んできた鈴木愛理の歴史を、数字とともに振り返り！今回は、「組み撮影が多かったRayモデルトップ3」「公式SNSの再生数」「ウインクした回数」をお届けします。ちょっとニッチな編集部しか知りえない情報まで把握できたら、あなたはもう完全にあいりまにあ♡Check! 組み撮影が多かったRayモデルトップ3♡堂々の1位はプライベートでも仲よしな紗絵♡ Wあいりでの企画が多かった松井ちゃん、そして